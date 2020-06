Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Sicilia, operazioni antimafia, decine di arresti. Malawi oggi al voto. Pakistan, scoperta croce di mille anni

Cronaca: Catania e Palermo, in corso le due operazioni antimafia “Camaleonte” e “Teneo”. Decine di arresti

Vasta operazione antimafia della polizia a Catania con l’esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere per oltre 50 indagati del clan Cappello-Bonaccorsi. L’inchiesta della Procura distrettuale etnea per la disarticolazione della cosca coinvolge anche mogli e figli dei boss, scrive l’Ansa. Nel blitz “Camaleonte” sono impegnati centinaia di uomini della Polizia, con i reparti speciali e i nuclei investigativi, coordinati dalla Dda di Catania e dal Servizio centrale operativo. Sono in corso perquisizioni e sequestri di beni. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno invece dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale, su richiesta Dda, nei confronti di 10 indagati (9 in carcere e 1 ai domiciliari), accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate, furto aggravato, violazione delle prescrizioni imposte dalle misure preventive. L’operazione “Teneo”, portata a termine da un pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, rappresenta un nuovo colpo nei confronti del mandamento mafioso di Palermo di San Lorenzo e Tommaso Natale.

Stati Uniti-Cina: Trump smentisce Navarro, “accordo commerciale è completamente intatto”

“L’accordo commerciale con la Cina è completamente intatto. Se tutto va bene continueranno a essere all’altezza dei termini dell’intesa”. Lo twitta Donald Trump cercando di fare chiarezza dopo le dichiarazioni del suo consigliere Peter Navarro che aveva lasciato intendere che l’accordo fosse finito a causa del coronavirus. Peter Navarro, il falco consigliere di Donald Trump, si corregge. Le sue dichiarazioni sull’accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina “finito” non sono quello che sembrano, sono state – dice con i media americani – “estrapolate dal contesto” e si riferivano “alla mancanza di fiducia” che gli Stati Uniti hanno nei confronti della Cina. La precisazione arriva pochi minuti dopo che la sua intervista è andata in onda su Fox e ha fatto affondare i future sugli indici di Wall Street.

Germania: da stamattina misure di polizia in quattro Laender contro il gruppo neonazista Nordadler

La Germania ha messo al bando un piccolo gruppo neonazista, Nordadler (aquila del nord), attivo principalmente sui social media. Lo ha annunciato un portavoce del ministero degli interni. Da stamattina sono state prese misure di polizia in quattro Laender.

Malawi: il Paese torna oggi alle urne dopo l’annullamento delle elezioni svoltesi a maggio

Nel Paese si torna al voto oggi dopo l’inaspettata sentenza con la quale la Corte costituzionale ha annullato, per “diffuse, sistematiche e gravi” irregolarità, dell’esito delle elezioni presidenziali che il 21 maggio 2019 avevano sancito la riconferma per un secondo mandato del presidente Peter Mutarika. Secondo la commissione elettorale, riferisce Nigrizia.it, circa 6,8 milioni di malawiani sono ammessi a votare in oltre 5mila seggi elettorali, a fronte di una popolazione di 17,5 milioni di persone, per lo più giovani.

Pakistan: scoperta croce di sei metri sulle montagne di Skardu-Baltistan. Potrebbe avere mille anni

“La croce in pietra rinvenuta nelle montagne di Skardu-Baltistan indica la presenza del cristianesimo nel nord del Pakistan, già dieci secoli fa. È una importante scoperta storica e pone nuove sfide perché si compiano più scavi in questa zona montuosa dove oggi non vi sono cristiani”: lo dice all’Agenzia Fides padre Bonnie Mendes, anziano sacerdote pakistano, commentando il recente ritrovamento archeologico che getta nuova luce sulla storia della presenza cristiana in Pakistan. Un team dell’Università di Baltistan ha annunciato di aver rinvenuto tracce di una antica presenza cristiana a Skardu. Il team di ricerca, guidato da Muhammad Naeem Khan, ha visitato il sito e rinvenuto un’antica croce cristiana. Il vice cancelliere dell’Università, Muhammad Naeem Khan ha riferito: “l’enorme croce, fatta di marmo, pesa circa 4 tonnellate, lunga sei metri; è stata trovata a due chilometri dai campi base, sui monti intorno al villaggio Kardardo di Skardu nella divisione Baltistan, con vista sul fiume Indo”. “Secondo l’ipotesi iniziale – aggiunge – questa croce potrebbe avere dai 1.000 ai 1.200 anni. E la prima scoperta in assoluto, nel Baltistan, di un reperto di tal genere, che segna l’associazione di questa terra al cristianesimo”.

Trasporti: voli cancellati, l’Enac avvia istruttorie per sanzioni a compagnie aeree

L’Enac “sta avviando istruttorie per sanzioni a compagnie aeree per il mancato rispetto del Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri: in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili all’emergenza Covid-19 è previsto il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher”. Lo si legge in una nota riportata dall’agenzia Agi. “Come già anticipato con la comunicazione inviata ai vettori operanti in Italia lo scorso 18 giugno, con cui l’Enac richiamava le compagnie al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa, l’Ente nazionale per l’aviazione civile sta avviando alcune istruttorie per l’erogazione di sanzioni nei confronti delle compagnie che non hanno applicato il citato Regolamento”.