Coronavirus Covid-19: Catania, 600 “Dpi baby” per i pazienti degli ospedali pediatrici siciliani

Si terrà domani a Catania la cerimonia di chiusura del progetto “Desideriamo proteggerli incondizionatamente” per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici degli ospedali siciliani. Alle ore 12.30, presso la direzione generale dell’Arnas Garibaldi di Catania (Aula Dusmet del presidio ospedaliero di piazza Santa Maria di Gesù), si terrà la consegna ufficiale dei kit “Dpi Baby”, acquistati attraverso le donazioni dal basso sulla piattaforma di crowdfunding Laboriusa.it. Il progetto, promosso da Cittadinanzattiva Sicilia, in poche settimane ha raggiunto l’obiettivo di 5mila euro per acquistare mascherine per bambini e per mamma e papà, termometri, igienizzanti, brochure informative e anche un piccolo gadget a forma di cuore quale segno di speranza per il futuro: questo il contenuto dei 600 kit destinati ai piccoli degenti.