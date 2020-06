Burkina Faso: Gmm, pronta una nuova scuola. Dall’autunno al via le lezioni per circa 100 studenti

Saranno circa cento gli studenti che, seguiti da dieci insegnanti, in autunno, potranno cominciare il prossimo anno scolastico presso la nuova scuola secondaria “Paligwend”, nel villaggio di Kassou in Burkina Faso. Sono stati, infatti, da poco conclusi i lavori per il primo lotto del complesso scolastico finanziato dal Gruppo Missionario “Un pozzo per la vita” Merano (Gmm) grazie anche a un contributo della Provincia autonoma di Bolzano.

Nelle prossime settimane sarà avviato anche il cantiere per il secondo lotto, ma i nuovi lavori sono stati organizzati in modo da potersi conciliare con l’attività didattica. Il progetto prosegue la collaborazione del Gmm con l’associazione “Paligwend” che, nell’estrema periferia della capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, gestisce un dispensario medico costruito dall’organizzazione di volontariato meranese in collaborazione con la Caritas della basilica di Sant’Antonio da Padova.

Il progetto del complesso scolastico appena completato comprende un edificio con quattro aule e un ufficio di sorveglianza, i servizi igienici, un impianto fotovoltaico e la recinzione di tutto il terreno su cui sorgerà la scuola. L’acqua corrente viene fornita da un “forage” con serbatoio sopraelevato e pompa idraulica alimentata da energia fotovoltaica, già completato ed in funzione.

Con il secondo lotto è prevista la costruzione di un edificio con tre aule ed un magazzino, un blocco amministrativo, la zona sportiva e due laboratori (di scienze e chimica). Il costo per questo secondo progetto è di quasi 146.000 euro. La spesa sarà coperta, in parte, da un contributo di circa 98.000 euro già assegnato dalla Provincia autonoma di Bolzano.