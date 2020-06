Papa Francesco: tweet, “Dio ci ha creato per comunione e fraternità”, no a “illusoria pretesa di porre l’individualismo alla base della società”

“Dio ci ha creato per la comunione, per la fraternità, ed ora più che mai si è dimostrata illusoria la pretesa di puntare tutto su sé stessi, di porre l’individualismo alla base della società. Ma stiamo attenti! Appena passata l’emergenza, è facile ricadere in questa illusione”. Lo scrive oggi Papa Francesco, in un tweet.

