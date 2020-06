Coronavirus Covid-19: mons. Maniago (Castellaneta), oggi in visita all’ospedale San Pio

Stamattina il vescovo di Castellaneta, mon. Claudio Maniago, si è recato in visita presso l’Ospedale San Pio di Castellaneta per un breve momento di incontro con il personale sanitario. “Durante l’emergenza avevo espresso al direttore il desiderio di poter andare in ospedale per un breve momento di preghiera – con tutte le attenzioni del caso – e dare una benedizione non solo per la riapertura dell’ospedale e il suo ritorno alla piena funzionalità così preziosa per il territorio, ma anche l’occasione per esprimere pubblicamente la gratitudine ai medici, agli infermieri e agli altri operatori che si sono adoperati ed in parte si stanno adoperando ancora per questa pandemia”, ha sottolineato mons. Maniago, recandosi presso il nosocomio.

Il vescovo si è fatto voce della gratitudine di tanti cittadini che hanno sinceramente apprezzato l’operato del personale sanitario: “Naturalmente – ha osservato il presule – è l’occasione per elevare la preghiera di lode e di gratitudine al Signore non solo per gli operatori del nostro territorio, ma anche per tutti quelli che in Italia si sono adoperati perché questo momento di prova fosse superato nel migliore dei modi e con l’attenzione alle persone nel modo più consono. In particolare, oltre alla alta professionalità nell’aspetto sanitario e medico, va ricordata quella vicinanza umana che in questa pandemia si è rivelata strategica poiché in molti casi il personale sanitario ha preso il posto – per i motivi che tutti conosciamo – di parenti ed amici anche nei momenti più delicati e soprattutto per coloro più anziani, molti dei quali sono rimasti soli e sono morti”. Anche in suffragio di questi ultimi si eleva la preghiera del vescovo e della comunità ecclesiale diocesana.