Privacy: Soro (Garante), “protezione dei dati è uno straordinario presupposto di democrazia”

“Nel corso di quest’anno, la protezione dei dati ha dimostrato di essere uno straordinario presupposto di democrazia, capace di coniugare personalismo e solidarismo, nascendo tra libertà e dignità, tra persona e società”. Lo ha affermato oggi pomeriggio il Garante per la privacy, Antonello Soro, presentando alla Camera dei deputati la relazione annuale dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Rispetto al contrasto del telemarketing selvaggio, Soro ha ricordato che “due tra le più elevate sanzioni irrogate quest’anno (una di oltre 27 e l’altra di oltre 11 milioni di euro) hanno, infatti, riguardato questo fenomeno, spesso indice sintomatico di una più generale negligenza rispetto agli obblighi sanciti in materia di protezione dati. Tale inosservanza è tanto più grave quanto più rilevante sia il patrimonio informativo societario che, in assenza di rigorose misure di protezione dei dati, diviene vulnerabile terra di conquista per una sempre più abile criminalità informatica”. Il Garante ha poi osservato come “la contrapposizione, spesso insistita nel dibattito politico, tra protezione dati e interessi generali di varia natura rischia di oscurare, molto più spesso di quanto si creda, virtuose sinergie”. “La sicurezza dello spazio cibernetico – ha spiegato – implica anzitutto, inevitabilmente, la protezione dei dati e delle infrastrutture di cui è composto l’ecosistema digitale con i suoi vari snodi. È la questione che abbiamo posto spesso in sede europea, da ultimo rispetto al social network Tik Tok, promuovendo accertamenti in ordine alle garanzie di sicurezza offerte, anche e soprattutto con riferimento ai dati degli utenti minorenni. Su temi come questi, che toccano profondamente tanto la sicurezza collettiva quanto quella individuale, l’Europa deve infatti saper parlare con una voce sola, riflettendo quell’ambizione, insieme unificante e identitaria sottesa al Regolamento”.