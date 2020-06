Commemorazione Emanuele Crestini: card. Bassetti (Cei), “sento come ferite del cuore respingimenti di coloro che fuggono dalla Libia”

“Sento come ferite del cuore a cui porre rimedio, le pratiche di respingimento di coloro che fuggono dalla Libia o che cercano di raggiungere l’Italia via terra attraverso la Slovenia. Spero che questa nuova fase che si apre mentre si va spegnendo la pandemia da Covid-19 non sia solo di riapertura ma anche rigenerativa dei nostri cuori, e trovino finalmente spazio politiche adeguate e pratiche di accoglienza ed integrazione diffusa nel nostro Paese”. Torna sul tema dell’immigrazione il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, intervenendo insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia in memoria del sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, nel centro di accoglienza Mondo Migliore a Rocca di Papa. In quattro anni di attività Mondo Migliore – centro gestito dalla Cooperativa Auxilium – ha accompagnato 6.710 persone, che fuggivano da guerra e miseria, verso una vita nuova (6.500 persone accolte in convenzione con la Prefettura di Roma, 210 persone con la Conferenza episcopale italiana). Tra le persone accolte in questi anni i minori sono stati oltre 500. Nel prendere questo pomeriggio la parola, il cardinale Bassetti ha detto: “Un ultimo pensiero, proprio qui da Rocca di Papa, voglio rivolgerlo a tutti coloro che nel nostro paese o nel mondo, una casa dove rimanere non l’hanno più, o non l’hanno ancora. Il 20 giugno è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato e purtroppo i dati diffusi dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite hanno confermato quanto temevamo: le persone che nel mondo sono state costrette a lasciare la loro casa, e a volte anche il loro Paese, per salvare la vita, sono nel corso del 2019 drammaticamente cresciuti. In un anno siamo passati da circa 70 milioni di rifugiati e sfollati nel mondo, a circa 80 milioni, un numero che non è mai stato così alto dopo la seconda guerra mondiale e che non era mai cresciuto così tanto: 9 milioni di nuovi rifugiati e sfollati in un solo anno. È importante ricordare questa drammatica realtà proprio qui a Rocca di Papa dove nel centro del ‘Mondo Migliore’ sono accolti 300 migranti, molti dei quali sono minori”.