Ue: incontro tra Sassoli (Europarlamento) e Jahier (Cese). “Recovery Plan, gli Stati non perdano tempo”. Conferenza sul futuro d’Europa a settembre?

Bruxelles, 23 giugno: l'incontro tra Sassoli e Jahier (foto SIR/Parlamento Ue)

(Bruxelles) Bilancio europeo, Recovery Plan, NextGenerationEu, salute pubblica e contrasto alla pandemia: sono alcuni dei temi affrontati oggi in un faccia a faccia tra il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e l’omologo del Comitato economico e sociale Ue Luca Jahier. Quest’ultimo parla di “incontro di lavoro molto fruttuoso” e commenta: “il mese di luglio sarà cruciale per finalizzare un buon accordo a livello di Consiglio europeo. Abbiamo convenuto sui punti principali sui quali continuare la pressione, contenuti nelle rispettive Risoluzioni adottate dal Cese e dal Parlamento europeo”. “Sarà comunque cruciale – aggiunge Jahier – il ruolo degli Stati membri nel non perdere tempo e adottare le strategie più opportune per spendere i molti soldi disponibili sulle priorità chiave”. Questo a partire dai 200 miliardi del Mes per gli investimenti sanitari e per la salute pubblica. “Buone prospettive”, infine, per la partenza della Conferenza sul futuro dell’Europa, la cui sessione inaugurale potrebbe tenersi – sempre secondo Jahier – a settembre, a Strasburgo, e “aprire così una stagione importante di coinvolgimento dei cittadini e di definizione di proposte di riforme importanti per il futuro dell’Ue, come del resto fortemente auspicato dalla stessa cancelliera Merkel a pochi giorni dagli inizi del semestre di presidenza tedesca”.