Sanità e ricerca: Ics Maugeri, Walter Ricciardi è il nuovo direttore scientifico. “Uscire da emergenza e lavorare per Ssn più forte”

È Walter Ricciardi il nuovo direttore scientifico degli Istituti clinici scientifici (Ics) Maugeri. Professore ordinario di igiene e medicina preventiva dell’Università Cattolica, ha ricoperto, fra gli altri, l’incarico di presidente dell’Istituto superiore di sanità (2015-2019) e dal 2017 al 2020 è stato membro designato dal Governo italiano a rappresentare l’Italia nell’Executive Board dell’Oms. Fondatore e direttore dell’Osservatorio italiano sulla salute nelle regioni italiane, è inoltre presidente del Mission Board for Cancer della Commissione europea. Dallo scorso anno coordina il Comitato scientifico della Fondazione Human Technopole, è presidente World Federation of Public Health Associations e nello scorso febbraio è stato nominato consigliere del ministro della Salute per i rapporti con le istituzioni sanitarie internazionali per l’emergenza Covid-19.

“La ricerca ci propone grandi sfide”, ha dichiarato nella presentazione al gruppo di lavoro Mario Melazzini, amministratore delegato di Ics Maugeri. “Come uomini di scienza – ha aggiunto Ricciardi – viviamo questa fase con l’obiettivo di risolvere l’emergenza, e uscirne con un sistema sanitario più forte”. Obiettivo comune, “rispondere ai bisogni di salute dei pazienti e costruire modelli sanitari attraverso la migliore organizzazione possibile”.