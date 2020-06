Coronavirus Covid-19: Regno Unito, Johnson annuncia allentamento lockdown e ripresa culti religiosi dal 4 luglio. Card. Nichols, “una buona notizia”

“Una buona notizia per i membri di tutte le religioni in Inghilterra”. Con queste parole il card. Vincent Nichols, presidente della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles ha accolto l’annuncio dato oggi dal primo ministro Boris Johnson alla Camera dei Comuni. Dal prossimo 4 luglio nel Regno Unito, visto il calo dei contagi, verranno allentate le misure di distanziamento fisico decise tre mesi fa per contenere l’epidemia da Coronavirus e potranno riaprire insieme agli esercizi commerciali anche le chiese per la celebrazione pubblica dei culti religiosi. “Accolgo con favore la dichiarazione del primo ministro di oggi”, scrive il cardinale in una nota. “Come cattolici, non vediamo l’ora di poter celebrare di nuovo insieme la messa dal 4 luglio. Abbiamo aspettato con pazienza e desiderio questo momento, comprendendo l’importanza di proteggere la salute delle persone nella nostra società. Ora aspettiamo il giorno in cui sarà possibile prendere parte insieme all’Eucaristia, che è il centro della nostra fede”. Il cardinale sottolinea l’importanza di continuare a rispettare le indicazioni fornite dal governo sull’adeguato distanziamento sociale e le altre misure per evitare rischi inutili. A questo proposito, la Conferenza episcopale inglese ha preparato un documento con una serie di linee-guida che sarà distribuito alle diocesi e alle parrocchie in modo che tutti possano essere sicuri da eventuali rischi di infezione. Il cardinale invita poi a non dimenticare l’esperienza vissuta in questi mesi di lockdown: “Il ‘digiuno eucaristico’ ha fatto crescere nei nostri cuori il desiderio di poterci di nuovo riunirci e ricevere il Corpo e il Sangue di Cristo nell’Eucaristia. Quel momento è ormai molto vicino e per questo ringraziamo Dio”.