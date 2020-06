Diocesi: Acireale, nella parrocchia di Maria Ss. Immacolata distribuiti alimenti a 163 persone

Nella parrocchia di Maria Ss.ma Immacolata di Acireale sono stati distribuiti circa 1.100 chili di pasta, 640 litri di latte, 435 litri di passata di pomodoro ed altri alimenti e prodotti di primaria importanza a 55 nuclei familiari, in difficoltà economica, per un totale di 163 persone. È stato reso noto al termine della celebrazione eucaristica di ieri, lunedì 22 giugno, ricorrenza mensile di Maria Ss.ma Immacolata, presieduta da don Orazio Tornabene, direttore dell’ufficio diocesano della Caritas, in riferimento agli aiuti legati all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Nel corso di questo breve momento di testimonianza, sono stati ringraziati quanti hanno collaborato a questa opera di carità e in particolare il sindaco Carmelo Scandurra, il Rotary Club di Acicastello, l’associazione “Il filo della vita”, l’assessore per i servizi sociali Valentina Zangara, il gruppo dei volontari, che hanno prestato il servizio della consegna degli alimenti a domicilio.

In tal modo, all’insegna della generosità e dell’aiuto reciproco, la comunità parrocchiale ha iniziato a prepararsi a vivere i festeggiamenti in onore della patrona.