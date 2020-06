Argentina: dimesso dallo stato clericale sacerdote di Río Gallegos

Il Consiglio pastorale per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili della Conferenza episcopale argentina, come riporta l’agenzia Aica, ha condiviso una dichiarazione firmata dal vescovo di Río Gallegos, mons. Jorge García Cuerva, in cui si informa del decreto di Papa Francesco riguardo alle dimissioni del sacerdote Daniel Omar Acevedo, in seguito al processo canonico.

Il decreto implica la perdita dei diritti dello stato clericale. Il sacerdote è stato liberato dai suoi obblighi sacerdotali ed è escluso dall’esercizio dell’ordine sacro. “Da parte mia, ho già contattato lui e i denuncianti per informarli della decisione del Santo Padre”, ha spiegato mons. García Cuerva nella dichiarazione.