Sanità e Coronavirus: Università Cattolica, domani presentazione del Rapporto Osservasalute e Covid-19 su StarLeaf

Verrà presentato domani alle 11, per la prima volta in remoto attraverso la piattaforma StarLeaf, il “Rapporto Osservasalute e Covid-19. Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle Regioni italiane”. Il Rapporto, curato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane che opera nell’ambito di Vihtaly, spin off dell’Università Cattolica presso il campus di Roma e giunto alla XVII edizione, è l’appuntamento fisso che fornisce annualmente i risultati del check-up della devolution in sanità, corredando dati e indicatori con un’analisi critica sullo stato di salute degli italiani e sulla qualità dell’assistenza sanitaria a livello regionale. Quest’anno si tratta di un’edizione speciale: la conferenza stampa “non sarà la tradizionale esposizione dei principali risultati delle analisi sul Ssn ma diverrà occasione per ripercorrere alcune fasi della pandemia attraverso i dati della Protezione civile e avviare alcune riflessioni sollecitate da questa drammatica esperienza”, si legge in un comunicato. Interverranno il direttore scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane Alessandro Solipaca, e il direttore dello stesso Osservatorio, Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica. Il Rapporto è frutto del lavoro di 238 ricercatori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano in Università, Istituto superiore di sanità, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco, Istat e altre istituzioni sanitarie.