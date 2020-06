Coronavirus Covid-19: il 25 giugno presentazione dei progetti di Fondazione Soleterre finanziati dalla Cei per fronteggiare la pandemia in Africa

È in programma per giovedì 25 giugno il webinar nel corso del quale verrà presentato il piano d’azione che Fondazione Soleterre svilupperà nei prossimi 4 mesi grazie al contributo Cei per implementare una strategia d’azione nell’Africa Occidentale d’intervento sull’emergenza Covid-19.

“Nel mese di maggio – ricorda una nota – la Conferenza episcopale italiana ha finanziato una campagna per il sostegno di 541 progetti in 65 Pesi del mondo destinando 9 milioni di euro per far fronte all’emergenza Coronavirus in Africa e in molti altri Paesi poveri. Anche Fondazione Soleterre ha beneficiato dell’importante contributo della Cei”.

Nel corso dell’iniziativa on line, ospitata sulla piattaforma Zoom dalle 11, verranno presentate anche le testimonianze dirette dei responsabili di Fondazione Soleterre in Marocco, Burkina Faso e Costa d’Avorio rispetto all’emergenza Covid-19.

Previsti, tra gli altri, gli interventi di Gian Battista Parigi, membro del Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo della Cei, su “Coronavirus: la situazione nel continente africano e la Campagna promossa dalla Cei” e del presidente di Fondazione Soleterre, Damiani Rizzi, su “Coronavirus: Soleterre in prima linea al Policlinico San Matteo di Pavia e il networking internazionale con i Paesi dove opera l’Ong”.