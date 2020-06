Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Coronavirus, Merkel e Macron scrivono alla Ue. Economia, Conte prepara gli Stati generali

Coronavirus/1. Merkel e Macron alla Ue, prepariamoci alla prossima pandemia

La cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron e altri quattro membri dell’Unione europea hanno inviato una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere che l’Ue si prepari alla prossima ondata della pandemia da coronavirus. In una lettera e in un policy paper i leader scrivono: “Speriamo che il paper serva da ispirazione per ulteriori e fruttuosi confronti a livello europeo su come assicurare una preparazione da parte dell’Ue alle future pandemie”. Nella missiva si afferma che la caotica risposta alla pandemia da coronavirus, nella quale sono morte 184.256 persone, ha “sollevato domande” sulla preparazione dell’Ue e si sottolinea la necessità di un approccio comune europeo, soprattutto in vista di una possibile seconda ondata.

Coronavirus/2. Fauci (virologo), “future infezioni inevitabili, per isolare casi servono personale, test e risorse”

“Le future infezioni sono inevitabili. Bisogna avere personale, test e risorse per identificare i casi, isolarli e tracciare i contatti. Se lo faremo, quando avverranno le infezioni potremo evitare che diventino una seconda ondata”. Questo è l’avvertimento lanciato dal direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases americano e principale consigliere del presidente Trump sul coronavirus, Anthony Fauci, in un’intervista alla Stampa. A suo avviso “è difficile prevedere” quando si tornerà alla normalità, “ma non quest’inverno. La soluzione vera è il vaccino, quindi non torneremo alla normalità almeno per un anno”. Sullo studio di Harvard secondo cui il virus era presente in Cina da agosto, Fauci non si pronuncia: “Non ho visto indicazioni di questo genere e quindi non commento. Però so che a dicembre e gennaio i cinesi non sono stati molto trasparenti, nel darci le informazioni complete su come si trasmetteva da persona a persona”. Intanto, sono 819 i morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore, durante le quali il numero di contagiati è salito di 17.300 unità, secondo i dati della John Hopkins University: i contagiati sono in totale 1.977.085 e i decessi 111.876.

Economia. Conte prepara gli Stati generali, tensione nel Governo

Il premier Conte lavora agli Stati generali dell’Economia, visti come un passaggio importante per il rilancio dopo l’emergenza Covid, ma c’è tensione per una frase attribuita al presidente del Consiglio: “C’è un pezzo di Stato che rema contro le riforme e contro il governo”, che però viene smentita come totalmente inventata. “Gli Stati generali inizieranno nel fine settimana, venerdì e sabato, per proseguire anche la settimana prossima. Vi sarà un confronto serrato e da lì nascerà anche un prolungamento di lavoro e sempre di più anche un Paese unito, come mai nel passato, in un confronto di dialettica e nel trovare soluzioni concrete”. Così a Timeline, su Sky TG24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.

Stati Uniti. Houston, in migliaia ai funerali di George Floyd

In migliaia a Houston per l’ultimo addio a George Floyd, che poi è stato sepolto a Pearland, vicino alla madre che ha invocato prima di morire. Centinaia di persone hanno salutato il corteo funebre che dalla chiesa The Fountain of Praise al cimitero Memorial Gardens è stato scortato dalla polizia. Nell’ultimo miglio il feretro è stato trasportato da una carrozza trainata da cavalli.L’elogio funebre è stato affidato al reverendo Al Sharpton, mentre durante la funzione è stato trasmesso un messaggio dell’ex vicepresidente e candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. “Ora è il momento della giustizia razziale. È la risposta che dobbiamo dare ai nostri figli quando ci chiedono perché. Solo quando sarà fatta giustizia per George Floyd saremo veramente sulla strada delle giustizia in America. E allora, come hai detto tu Gianna, tuo padre avrà cambiato il mondo”, ha dichiarato Biden, riferendosi alla figlia di 6 anni dell’afroamericano ucciso.

Caporalato. Guardia di Finanza, operazione tra Cosenza e Matera; 52 arresti

Operazione contro il caporalato tra Cosenza e Matera: la Guardia di Finanza di Cosenza ha arrestato 52 persone. Quattordici sono state portate in carcere e altre 38 sono finite ai domiciliari. Per altre otto persone è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono 14 le aziende agricole sequestrate: 12 si trovano in Basilicata e due in provincia di Cosenza. L’operazione ha coinvolto oltre 300 finanzieri del Comando provinciale di Cosenza, con l’ausilio di militari dei Reparti di Catanzaro e Crotone. L’ordinanza di applicazione di misura cautelare è stata emessa dal Gip di di Castrovillari, Luca Colitta, su richiesta del pm Flavio Serracchiani, a carico di 60 persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. “caporalato”) ed al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.