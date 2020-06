Marina Militare: Guerini (min. Difesa), “vicini e riconoscenti per quanto fate in Patria e all’estero”

(foto Ministero della Difesa)

Celebrata oggi la festa della Marina Militare con una cerimonia svoltasi questa mattina nel palazzo dello Stato maggiore della Marina a Roma, alla quale sono intervenuti il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, e il capo di Stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone. Dopo la deposizione di una corona d’alloro alla lapide che commemora i “Marinai d’Italia caduti al servizio della Patria”, il ministro Guerini ha indirizzato il suo messaggio al personale militare e civile della Marina Militare, riportato sul sito del Ministero della Difesa. “Giungano a tutti voi e alle vostre famiglie i miei più sinceri auguri, ai quali si uniscono quelli del Governo e degli italiani, che vi sono vicini e riconoscenti per quanto fate in Patria e all’estero, a tutela degli interessi nazionali e della sicurezza internazionale”. Un messaggio nel quale Guerini rende onore alla bandiera ed ai caduti, riconoscendo la capacità di integrazione della Marina a livello internazionale, dove ha assunto anche posizioni di comando, grazie anche all’elevata tecnologia e la professionalità degli equipaggi che contribuiscono alla sicurezza e alla stabilità. “A questo si aggiunge, a fattor comune con le Forze armate sorelle, il contributo fornito in occasioni di emergenza, come avvenuto fin dall’inizio della pandemia da Covid-19, mettendo a disposizione il proprio personale sanitario, le strutture i mezzi e la capacità organizzativa della Forza Armata”, aggiunge il ministro della Difesa, che si dice riconoscente, salutando tutto il personale della Marina Militare ovunque impiegato. “Celebrate questa ricorrenza orgogliosi del lavoro fin qui svolto e continuate ad orientare la vostra rotta sulla scia di quella fermezza e dedizione che ha animato coloro che vi hanno preceduti”.