Coronavirus Covid-19: #PreghiamoInsieme, le intenzioni dei lettori per il rosario da Perugia pubblicate sulla pagina Facebook del Sir

Per la fine della pandemia e per la guarigione degli ammalati pregano i lettori del Sir, nella pagina Facebook dell’agenzia, in occasione del Rosario per l’Italia, organizzato dai media Cei: sarà recitato stasera, alle 21, dal santuario della Madonna del Bagno a Casalina (Deruta, Perugia). A guidarlo sarà l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti. La preghiera di Teresa Paterno è per “la pace nel mondo, nella Chiesa e nelle famiglie”; quella di Lucia Lupi per “tutte le anime dimenticate, per tutte le persone sole, abbandonate”, ma anche per “tutti i bambini del mondo”. E alla Vergine chiede l’intercessione perché “si arresti questa pandemia soprattutto nei Paesi più poveri”. Prega perché “presto possa tornare un po’ di normalità” anche Paola Giglio. L’attenzione di Maria Luisa Tibaldeschi è “per i malati e per quanti li assistono”. Sulla stessa frequenza Annamaria Sorino, che chiede l’intercessione di Maria “per tutti i bambini del mondo, quelli meno fortunati, abbandonati e maltrattati e per tutti gli ammalati”. La preghiera di Beatrice Manfredini è in particolare “per la piccola Matilde, malata oncologica”. Carmelina Traina allarga lo sguardo e pensa a “tutti coloro che stanno lottando contro il cancro”. Enza Parrella è la mamma di una ragazza disabile e chiede “una preghiera per mia figlia ricoverata che non possiamo neanche vedere”.

Mariapina Dicara rivolge il suo pensiero a “chi ha perso la speranza e a coloro che sono nella sofferenza”. Anche Daniele Carmine auspica un ritorno “presto alla normalità” e che “presto spariscano distanze, mascherine e ogni altra restrizione”. Infine, Mariateresa Panetta prega per “tutte le persone che si sentono sole e dimenticate” e chiede aiuto per “i giovani affinché non sprechino tempo in cose superflue”.

Il 10 giugno #PreghiamoInsieme. Inviaci la tua preghiera, la pubblicheremo sui nostri canali Pubblicato da SIR su Lunedì 8 giugno 2020