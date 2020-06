Coronavirus Covid-19: WeCa, online il tutorial sull’iniziativa de La Voce del Popolo “Il filo delle memorie” con il direttore don Adriano Bianchi

Quattordicesimo appuntamento dedicato all’emergenza Coronavirus per i tutorial WeCa, ogni mercoledì in onda su Facebook, Youtube, sul sito e in televisione sui canali del circuito Corallo Sat. Il tutorial di oggi, mercoledì 10 giugno, è intitolato: “Il filo delle memorie. Brescia dopo la pandemia”, con don Adriano Bianchi, direttore de “La Voce del Popolo” e responsabile dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Brescia. In compagnia di Fabio Bolzetta, presidente WeCa, don Bianchi presenterà l’iniziativa “Il filo delle memorie”, “un moderno memoriale promosso dalla diocesi di Brescia per rileggere il tempo che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo”, “una rilettura spirituale, una narrazione sapienziale di questo tempo”. A Brescia, una delle province più colpite dal Coronavirus, si stanno raccogliendo – tramite video e racconti scritti – le memorie delle persone rispondendo a tre domande: “Cosa hai provato? Cosa ti ha addolorato? Cosa ti ha confortato?”. “Le storie hanno alcune caratteristiche particolari, che ritornano in alcune parole – spiega don Bianchi –. In tutte abbiamo potuto leggere le parole della paura, dello smarrimento, dell’ansia, dell’incertezza, c’è la speranza, c’è l’esperienza della fede, c’è la consolazione della preghiera, c’è il tema della vicinanza intesa come mancanza dei rapporti umani del contatto con le persone, ma c’è anche il sentirsi parte di una comunità. E questo è avvenuto in particolare grazie ai mezzi di comunicazione”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano.