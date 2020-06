Corpus Domini: Cesena, domani la Messa presieduta dal vescovo Regattieri in piazza della Libertà

Sarà celebrata domani, giovedì 11 giugno, alle 20,30, in piazza della Libertà, a Cesena, la Messa nella solennità del Corpus Domini. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo Douglas Regattieri e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Corriere Cesenate. Alla celebrazione è consentita la partecipazione dei fedeli secondo le norme di contenimento del Covid-19. Martedì 23 giugno, a partire dalle 15,30, in cattedrale a Cesena si aprirà, invece, il processo diocesano di beatificazione dei coniugi Bruna e Consilio Pistocchi e di don Giancarlo Bertozzi. In entrambi i casi è prevista la diretta streaming su entrambi i canali. Infine, mercoledì 24 giugno, in occasione della festa del patrono di Cesena san Giovanni Battista, alle 18 in piazza della Libertà, il vescovo presiederà la Messa solenne cui parteciperanno tutte le autorità civili e militari. In questo caso la diretta sarà sul canale 74 di Teleromagna e sui canali social Facebook e Youtube del Corriere Cesenate.