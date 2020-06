Diocesi: Bolzano-Bressanone, in vigore le nuove direttive per la liturgia nelle unità pastorali

Nella diocesi di Bolzano-Bressanone sono entrate in vigore il 31 maggio le nuove direttive per la liturgia nelle unità pastorali. Sostituiscono quelle del 2009 e puntano tra l’altro a favorire la celebrazione comunitaria in tutte le parrocchie secondo orari prefissati e a stabilire un luogo centrale nell’unità pastorale in cui sia garantita la celebrazione dell’Eucarestia. “Da un lato – spiega il vescovo Ivo Muser – le nuove direttive accompagnano la vita liturgica nelle comunità parrocchiali”, dall’altro “prevedono un luogo che unisce la comunità e nel quale viene puntualmente celebrata l’Eucarestia”.

Secondo le direttive, la domenica e nelle solennità va stabilito in ogni chiesa parrocchiale un orario d’inizio della celebrazione liturgica comunitaria, orario che resta fisso. Se quel giorno non può aver luogo la celebrazione, all’orario fissato i fedeli sono invitati a riunirsi per la celebrazione della Parola, la liturgia delle ore o altre forme di preghiera comunitaria. In ogni unità pastorale viene poi individuata una parrocchia in cui celebrare stabilmente l’Eucarestia tutte le domeniche e nelle solennità, con orario fisso. Poiché tale celebrazione “centrale” è rivolta all’intera unità pastorale, va trovato un orario che permetta la partecipazione anche ai fedeli delle parrocchie limitrofe. In unità pastorali con fedeli dei diversi gruppi linguistici, nella celebrazione “centrale” dell’Eucarestia va considerato il plurilinguismo.

Le processioni eucaristiche, precisano le direttive, sono unite in modo inscindibile alle celebrazioni eucaristiche che le precedono. Se nella solennità del Corpus Domini si svolge anche la processione, questa deve avere la forma di una processione eucaristica, ossia con il Santissimo Sacramento. Se un sacerdote è impossibilitato a guidare la processione del Corpus Domini, può essere sostituito da un diacono o un ministro straordinario della comunione. In questo caso non ci può essere la benedizione eucaristica.

Il testo integrale delle direttive è disponibile sul sito della diocesi al link: www.bz-bx.net/it/direttive-liturgia