Marina Militare: Fico, “passione, professionalità e competenza per salvare vite umane in mare e garantire la sicurezza delle nostre coste”

“Nel giorno della Festa della Marina desidero ringraziare le donne e gli uomini della Marina Militare per il loro impegno quotidiano al servizio del Paese. Svolgono con passione, professionalità e competenza un lavoro straordinario per salvare vite umane in mare, per garantire la sicurezza delle nostre coste e la libertà di navigazione, non facendo mai mancare il proprio contributo in situazioni di emergenza come quella che il Paese sta affrontando in questo momento”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione della Festa della Marina Militare.