Coronavirus Covid-19: Mattarella, “donne e uomini della Marina Militare hanno confermato di costituire una riserva e un patrimonio preziosi”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“L’umanità e la professionalità delle donne e degli uomini della Marina Militare hanno caratterizzato anche l’importante contributo fornito in questi difficili mesi nella lotta contro la grave emergenza sanitaria”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Giuseppe Cavo Dragone, in occasione della Festa della Marina Militare.

Per il Capo dello Stato, “meritano grande apprezzamento il contributo del personale sanitario e del San Marco, nonché i mezzi messi a disposizione sin dal primo momento che, ancora oggi, operano instancabilmente al fianco delle strutture pubbliche e della Protezione Civile. Anche in questo frangente, le donne e gli uomini della Marina Militare hanno confermato di costituire una riserva e un patrimonio preziosi sui quali la Repubblica può contare.