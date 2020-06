Protezione civile: Vigili del fuoco e Guardia di Finanza, protocollo d’intesa per le attività di soccorso in caso di emergenza

Siglato questa mattina nella caserma “Piave” di Roma, sede del Comando generale delle Fiamme gialle, il protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile, finalizzato a consolidare la collaborazione istituzionale nelle attività di soccorso in caso di emergenza. L’obiettivo dell’accordo è quello di condividere, nella cornice del sistema nazionale di Protezione civile, procedure di allertamento e coordinamento delle risorse sul territorio, impegnate in attività di ricerca e soccorso di persone in macerie, a seguito di eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici. Sul sito della Guardia di finanza si specifica come sia inoltre prevista la promozione di momenti formativi congiunti tra il personale specializzato del corpo dei Vigili del fuoco e i militari del Sagf, il soccorso alpino della Guardia di Finanza, per implementare l’efficacia e l’efficienza degli interventi, con l’ausilio delle unità cinofile e i mezzi aerei. Un’intesa che fa il paio con altre iniziative avviate da tempo dalla Guardia di Finanza, per ampliare i rapporti di collaborazione tra gli organi del soccorso, a presidio della tutela dell’ordine pubblico e della salvaguardia della vita umana. Presenti alla firma il prefetto Salvatore Mulas, capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile, ed il generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di Finanza.