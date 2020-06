Maltempo: Protezione civile, “ancora piogge su gran parte del Paese. Allerta arancione in Lombardia e Toscana, gialla in dodici Regioni”

“L’area di bassa pressione che sta interessando l’Italia, continuerà a determinare, anche per la giornata di domani, condizioni di spiccata instabilità su gran parte del Paese con precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni, che localmente potranno risultare particolarmente intensi, interesseranno in particolar modo le Regioni del Nord-Ovest, quelle del versante tirrenico e la Campania”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende i precedenti”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalle prime ore di domani, giovedì 11 giugno, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio”. “Dalle prime ore di domani si prevedono inoltre precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, specie sulle aree centro-settentrionali”, prosegue la Protezione civile, aggiungendo che “i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, 11 giugno, allerta arancione sui settori settentrionali della Lombardia e su gran parte della Toscana. È stata inoltre valutata allerta gialla su gran parte di Veneto, Piemonte, Lombardia, sui restanti settori della Toscana, su gran parte della Campania, sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Calabria, sui settori centrali della Puglia e su alcuni bacini di Basilicata e Molise.