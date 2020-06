Diocesi: Roma, il 12 giugno al Laterano la presentazione del Fondo Gesù Divin Lavoratore

Verrà presentato ufficialmente venerdì prossimo, alle ore 11, nella Sala degli Imperatori, al primo piano del Palazzo Apostolico Lateranense (piazza San Giovanni in Laterano 6/a – piazza Giovanni Paolo II, 1), il Fondo Gesù Divin Lavoratore. L’iniziativa, voluta da Papa Francesco in qualità di vescovo di Roma per sostenere quanti sono stati colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia da coronavirus, accolta dal Vicariato di Roma, ha visto l’adesione della Regione Lazio e di Roma Capitale. Alla presentazione interverranno il cardinale vicario Angelo De Donatis, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi. Durante la presentazione, che verrà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma, i tre relatori firmeranno il protocollo d’intesa “Alleanza per Roma”.