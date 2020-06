Legalità: Fondazione antiusura Bari, lunedì 15 un incontro per ripercorrere i 25 anni di storia “accanto ai poveri” e Assemblea ordinaria

Venticinque anni “Insieme…. accanto ai poveri” per educare, prevenire, credere, informare servire e condividere. Si è chiuso con il 2019 un quarto di secolo di storia e di attività della Fondazione antiusura San Nicola e Santi Medici sul territorio pugliese. Tutto ha avuto inizio, infatti, il 1° luglio 1994. Ne parleranno con i giornalisti, lunedì 15 giugno, alle ore 10.30, presso la sede della Fondazione antiusura (in via dei Gesuiti, 20), il presidente, mons. Alberto D’Urso, il commissario straordinario del Governo antiracket e antiusura, Annapaola Porzio, il segretario generale della Fondazione, Nicola Agnano, il coordinatore del Cartello “Insieme contro l’Azzardo”, Attilio Simeone, e il coordinatore del Prestito della Speranza, Nicola Totaro. Durante la conferenza stampa saranno inoltre consegnati il Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 e si farà il punto sulla diffusione dell’usura a Bari, in Puglia e in Italia.

Nel pomeriggio sempre di lunedì 15 giugno, alle ore 17o, presso la Biblioteca “G. Ricchetti” (in via Sparano, 145) si svolgerà l’Assemblea ordinaria della Fondazione, durante la quale mons. D’Urso terrà la relazione socio-pastorale sul tema “Insieme… accanto ai poveri”.