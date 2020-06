Papa Francesco: udienza, “davanti al tabernacolo degli ultimi, i sofferenti, le persone sole e povere”

“Domani è la Solennità del Corpus Domini, Corpo e Sangue di Cristo. Quest’anno non è possibile celebrare l’Eucaristia con manifestazioni pubbliche, tuttavia possiamo realizzare una ‘vita eucaristica’”. È il saluto del Papa ai fedeli di lingua italiana, collegati in streaming per l’udienza generale. “L’ostia consacrata racchiude la persona del Cristo”, ha ricordato Francesco: “Siamo chiamati a cercarla davanti al tabernacolo in chiesa, ma anche in quel tabernacolo che sono gli ultimi, i sofferenti, le persone sole e povere”. “Gesù stesso lo ha detto”, ha aggiunto a braccio. Infine il saluto agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli: “Tutti esorto a trovare nell’Eucaristia le energie necessarie per vivere con fortezza cristiana i momenti difficili”.