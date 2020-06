Coronavirus Covid-19: Spoleto-Norcia, domani mons. Boccardo celebra liturgia della Parola nel carcere di Spoleto

Domani, 11 giugno, l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, celebrerà una liturgia della Parola dall’11° piano dell’edificio Torre della Casa di reclusione di Spoleto. L’evento, si legge in un comunicato del carcere firmato dal direttore Giuseppe Mazzini, rientra nel quadro delle iniziative proposte dal Penitenziario nella lotta al Coronavirus: il 20 marzo scorso la partecipazione corale al flash mob di tutte le radio nazionali e locali denominato “Solidarietà e speranza non hanno barriere” con l’Inno di Mameli, dal 27 marzo l’esposizione, su una parete dell’edificio Torre, di un telo di grandi dimensioni pitturato dai detenuti e illuminato di verde, bianco e rosso per simboleggiare l’unione di popolo e l’attaccamento ai valori della Patria e del Tricolore. Dopo la celebrazione della Liturgia seguiranno i “canti dell’inno nazionale ed altri ispirati a sentimenti condivisi”.