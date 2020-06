Coronavirus Covid-19: Cnel, “servono un grande piano di politica industriale, riforma fiscale e semplificazione di regole e procedure amministrative”

L’Assemblea del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), riunitasi questa mattina sotto la presidenza del presidente Tiziano Treu, ha discusso le proposte per la ripartenza. Lo si apprende da un comunicato stampa del Cnel nel quale si precisa che si è ravvisata la “necessità di puntare su tre assi: iniziative di politiche industriali per la crescita e lo sviluppo; iniziativa di riforma fiscale per combattere le diseguaglianze e aumentare la competitività del sistema delle imprese; iniziative concrete e attuative per la semplificazione delle regole e delle procedure amministrative necessarie per liberare le energie del Paese e per rendere possibile la piena e tempestiva attuazione delle riforme necessarie allo sviluppo”.