Coronavirus Covid-19: Sos Villaggi dei Bambini, il centro estivo diventa on line con la “Lezione Sospesa”

Sarà un’estate molto diversa dal solito, quella di convivenza con il Covid-19: un’estate di distanziamenti, tracciamenti e regole stringenti, per evitare che il contagio dilaghi. Per dare un concreto supporto anche in questa nuova fase dell’emergenza, Sos Villaggi dei Bambini ha realizzato una piattaforma on line ricca di contenuti per intrattenere i bambini, proponendo loro attività leggere, divertenti, coinvolgenti e spesso anche utili, da fare da soli o insieme a fratelli o a un amico; a casa oppure, perché no, al parco. “Lezione Sospesa”, questo il nome della piattaforma, è stata creata tenendo in considerazione il bisogno dei più piccoli di riposare e svagarsi dopo un anno di scuola, più difficile del solito sul piano emotivo e didattico, ma anche il bisogno delle famiglia di ricevere supporto nella gestione del tempo libero, dei compiti delle vacanze o del recupero di qualche lacuna scolastica. I video spaziano dalla danza alla cucina, dalla ginnastica ai giochi indoor e outdoor; li hanno realizzati tanti amici dell’organizzazione e tra questi anche molti volti famosi, che hanno voluto dedicare ai più piccoli un po’ del loro tempo e delle loro competenze.

Attraverso il sito è possibile inoltre prenotare degli incontri on line con i volontari di Sos Villaggi dei Bambini per ricevere aiuto nei compiti delle vacanze, fare lezioni di lingua e giochi “live”. Insomma, “una vera e propria community, pensata per offrire ai bambini un momento di gioco creativo o di ripasso delle materie scolastiche, e completamente gratuita per tutte le famiglie”. Una iniziativa di concreta solidarietà, che ha anche l’importante obiettivo di raccogliere donazioni a supporto dell’organizzazione: chiunque partecipi, infatti, attraverso la piattaforma potrà decidere di riconoscere un valore al video o alla lezione offrendo una libera donazione per sostenere l’attività didattica di 500 bambini e ragazzi accolti in 8 tra Villaggi e Programmi Sos in Italia.