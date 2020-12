Senza dimora: a Roma tremila volontari distribuiscono cibo in strada. Anche durante le feste

Anche durante il lungo periodo delle feste invernali il volontariato continuerà ad aiutare i senza fissa dimora attorno alle stazioni e per le strade di Roma. Sono tremila i volontari che si turnano, appartenenti a una cinquantina di associazioni piccole e grandi, parrocchie e gruppi che si sono unite in un coordinamento, il Forum del volontariato per la strada, per avvicendarsi con ordine e senza sovrapposizioni. Tra queste c’è l’associazione “Per la strada”, che da 25 anni ogni sabato e domenica distribuisce la cena ai senza fissa dimora soprattutto di Termini e Ostiense, per un totale di 30mila pasti l’anno, grazie a 250 volontari organizzati in venti gruppi. “Questa rete di associazioni è solo una parte delle tante impegnate a distribuire pasti – dice Paola Capoleva, presidente di Csv Lazio – perché nessuno debba soffrire, tra tante privazioni, anche quella del cibo e dare vicinanza, calore, accoglienza della persona; qualcosa di altrettanto vitale del cibo”. Dietro i volontari ci sono tanti altri cittadini, negozianti, operatori della grande distribuzione, aziende che donano cibo o denaro. Grazie a tutto questo possono essere distribuiti 1.300–1.500 pasti anche in questi giorni, come nel resto dell’anno, prevalentemente attorno alle stazioni, ma anche lungo percorsi sui quali si possono incontrare piccoli gruppi di senza tetto. Csv Lazio (Centro servizi per il volontariato) ha documentato questa attività in un video realizzato da Francesco Paolucci: