Coronavirus Covid-19: Fatebenefratelli, da oggi un nuovo punto tamponi a Cernusco sul Naviglio

Nell’ottica di un servizio per i cittadini e per il territorio, il Centro Sant’Ambrogio e la Curia provinciale che hanno sede a Cernusco sul Naviglio in collaborazione con l’Ospedale Sacra Famiglia di Erba del Fatebenefratelli hanno deciso di aprire un “Punto Tamponi” presso l’ambulatorio della struttura di Cernusco situata a via Cavour 22. Il servizio a disposizione di tutta la cittadinanza partirà oggi, 22 dicembre. Presso l’ambulatorio sarà possibile effettuare su prenotazione il tampone rapido antigienico in regime di solvenza. In caso di presunta positività, il paziente verrà immediatamente sottoposto a tampone molecolare in regime di Ssr (e quindi gratuito) per poi essere analizzato dal laboratorio dell’Ospedale di Erba. Per accedere al servizio sarà obbligatoria la prenotazione 031/638211 digitando poi il tasto 2. Le fasce orarie saranno dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 11 e il sabato dalle 8 alle 11. A questo proposito il direttore della struttura, Lorenzo Guzzetti, dichiara: “Voglio ringraziare tutti i colleghi del Centro, dell’Ospedale di Erba e della Curia provinciale che grazie a un lavoro di sinergia incredibile in poco tempo hanno consentito di realizzare questo servizio per il territorio e per tutti i cittadini. È l’ennesima dimostrazione pratica che il Fatebenefratelli, in questo momento difficilissimo per tutta la società dovuto alla pandemia, c’è ed è in prima linea come ci è stato indicato dal nostro padre provinciale, fra Massimo Villa, e dal nostro priore, fra Gian Carlo Lapic, che ci ricordano ogni giorno come attraverso la nostra professionalità e dedizione possiamo far risplendere la carità tramandataci dal nostro fondatore, San Giovanni di Dio”.