Fratelli tutti: Celam, anche in italiano la pubblicazione con otto meditazioni di vescovi latinoamericani

È disponibile anche in italiano “Fratelli tutti: meditazioni dall’America Latina e dai Caraibi”, pubblicazione del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), dedicata alla recente enciclica del Papa. Il documento è scaricabile gratuitamente direttamente dal sito dell’organismo ecclesiale, www.celam.org.

In una recente lettera, indirizzata alle Conferenze episcopali dell’America Latina e dei Caraibi, il presidente del Celam, mons. Miguel Cabrejos Vidarte, ha invitato alla lettura di questo libro, che contiene otto brevi meditazioni, una per ogni capitolo dell’enciclica, proposte da otto tra cardinali, arcivescovi e vescovi del Continente: card. Odilo Scherer e card. Cláudio Hummes (Brasile), card. Leopoldo José Brenes Solórzano (Nicaragua), lo stesso mons. Cabrejos (Perù), mons. José Rueda Aparicio e mons. Juan Carlos Cárdenas Toro (Colombia), mons. Rogelio Cabrera López (Messico), mons. Jorge Eduardo Lozano (Argentina) e mons. Launay Saturné (Haiti). La direzione editoriale è di Óscar Elizalde Prada, la traduzione italiana di Lucia Capuzzi.

“In questo tempo di Avvento sentiamo l’urgente chiamata del buon Dio a rafforzare la nostra speranza e allo stesso tempo il nostro impegno nei confronti dei più bisognosi, esprimendo la nostra vicinanza alle vittime del coronavirus e di tante altre ‘pandemie storiche’ che ci spingono a costruire ponti di solidarietà, fraternità e giustizia sociale, alla luce del Vangelo e della Dottrina sociale della Chiesa”, ha evidenziato mons. Cabrejos.