Natale 2020: mons. Brunetti (Alba), “salvezza dall’egoismo, dalla disoccupazione e dalla malasanità”

“Sono convinto che non siamo noi a salvare il Natale ma dobbiamo lasciarci salvare dal Natale! Infatti Natale è Gesù che nasce in mezzo a noi: il suo nome porta in sé il significato di colui che salva, che guarisce che purifica”. Così si rivolge alla comunità diocesana il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, nel suo messaggio di auguri per “questo Natale 2020, segnato dalla pandemia, di cui certamente ne rimarrà il ricordo anche per le generazioni future”.

Quindi, la preghiera di mons. Brunetti: “Gesù, salvaci dall’egoismo umano che ci impedisce di essere solidali e farci prossimi con i più fragili e i più poveri; dalla disoccupazione, che preoccupa molte famiglie del nostro territorio; dalla malasanità, che talvolta rende la sofferenza ancora più pesante ai nostri ammalati e agli operatori sanitari; dall’alzare muri” verso gli immigrati che “giungono disperati nelle nostre città in cerca di accoglienza”. Una sola la certezza: “Soltanto dalla Grotta di Betlemme, con Gesù Bambino, può nascere la speranza per l’umanità intera”. Infine, l’augurio che “la gioia dei pastori nel tornare ai loro greggi, dopo aver adorato Gesù Bambino, esploda nei nostri cuori, liberandoci dalle angosce e dalle ansie del tempo presente”.