Economia: Istat-Ifo-Kfo, “nel 2020 aumento dell’inflazione allo 0,2% nell’Eurozona”. “Incertezza per il 2021 per ripresa dei contagi da Covid-19 e una possibile ‘hard’ Brexit”

“A novembre, la variazione annua dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) è rimasta negativa (-0,3%) condizionata dalle diminuzioni dei prezzi dell’energia, nonché dalla riduzione temporanea delle aliquote Iva tedesche, entrata in vigore a luglio. Nel quarto trimestre l’evoluzione dell’inflazione sarà improntata alla stabilizzazione dei ritmi raggiunti (-0,3%) portando, nella media del 2020, ad un aumento dello 0,2%”. È quanto emerge dall’“Euro-zone economic outlook” (Ezeo) diffuso oggi da Istat, Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich (Ifo) e Kof Swiss Economic Institute, relativo al IV trimestre 2020 e al I e al II trimestre 2021. “Sebbene a gennaio si preveda la revoca della riduzione dell’Iva in Germania, determinando un aumento dell’inflazione anche nell’aggregato dell’area euro, nell’orizzonte di previsione la pressione sui prezzi sarà contenuta a causa della domanda debole, soprattutto nel settore del turismo e dei viaggi – si legge nel report -. Sotto l’ipotesi tecnica di stabilità del prezzo del Brent $51 al barile e del tasso di cambio dollaro/euro a 1,22, il tasso di crescita annuale dell’Ipca sarà stazionario nel primo trimestre e aumenterà di +0,7% nel secondo trimestre del 2021”.

L’attuale quadro previsivo è caratterizzato da “una forte incertezza, soprattutto considerando la ripresa dei contagi in quasi tutti i Paesi e dell’implementazione delle misure di lockdown. Tuttavia l’avvio della campagna di vaccinazione su scala europea dovrebbe generare un significativo miglioramento delle aspettative e un progressivo ritorno alla normalità. La progressiva implementazione delle politiche di investimento legate al piano Next Generation costituirebbe un ulteriore stimolo positivo”. Inoltre, una “hard” Brexit, non regolamentata, “potrebbe influenzare negativamente l’attività economica”.