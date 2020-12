Coronavirus Covid-19: moneta dedicata a professioni sanitarie. Anelli (Fnomceo) a ministro Gualtieri, “grazie per il riconoscimento”

Una lettera al ministro dell’Economia e finanze Roberto Gualtieri, per ringraziarlo del conio di una moneta commemorativa delle professioni sanitarie. A scriverla, oggi, è stato Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici), che ha inoltre inviato, sulla notizia, una comunicazione a tutti gli Ordini. L’immagine sulla moneta, del valore di due euro, che avrà corso legale a partire dal 2 gennaio prossimo, riproduce un uomo e una donna con camice, mascherina, stetoscopio e cartellina medica e in alto la scritta: “Grazie”. “L’omaggio che si è inteso rendere con questa speciale coniazione dedicata ai medici, agli odontoiatri e agli altri professionisti sanitari che si sono impegnati nella lotta al virus – scrive Anelli a Gualtieri – costituisce un omaggio e un ringraziamento concreto e ad ampia diffusione a tutti quei colleghi che sono scomparsi a causa del contagio nell’opera quotidiana di assistenza sanitaria, arrivati oggi all’inaccettabile numero di 266, come pure a tutti coloro si sono ammalati oltre che a quelli che continuano a svolgere il proprio esercizio professionale in questa terribile lotta contro l’epidemia”. “Accettiamo quindi il ‘grazie’ che è inciso sulla moneta commemorativa – conclude – e nel contempo, lo stesso ‘grazie’ rivolgiamo alle istituzioni che hanno voluto rimarcare l’impegno dei medici e degli odontoiatri posto in questa epidemia sanitaria a difesa del Paese e a tutela della salute dei nostri cittadini”.