Rosario Livatino: Centro studi Livatino, “gratitudine al Papa per il riconoscimento del martirio”

Il Centro studi Rosario Livatino esprime “profonda gratitudine” a Papa Francesco per l’autorizzazione alla promulgazione del decreto riguardante il martirio del servo di Dio Rosario Angelo Livatino. In una nota, ricorda le parole dello stesso Pontefice, durante l’udienza concessa ai componenti del Centro studi, il 29 novembre 2019, in occasione dell’annuale convegno nazionale: “Livatino è un esempio non solo per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto: per la coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro e per l’attualità delle sue riflessioni”. Quindi, l’auspicio del Centro studi che “l’imminente beatificazione di Livatino possa essere di sprone e di incoraggiamento per quei giuristi, e in particolare per quei magistrati, per i quali la Giustizia non è al servizio dell’ideologia o dell’interesse di una parte”.