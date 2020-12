Germania: Natale in tempo di pandemia, lettera dei vescovi agli operatori pastorali e ai volontari nell’assistenza familiare e caritatevole

In occasione delle prossime festività natalizie, i vescovi responsabili per la Conferenza episcopale tedesca della Caritas (mons. Stephan Burger), della pastorale (mons. Franz-Josef Bode) e della famiglia (mons. Heiner Koch) hanno scritto una lettera ai fedeli per incoraggiarli in vista del Natale da affrontare in tempo di pandemia. In una lettera pubblicata oggi, i tre presuli si rivolgono direttamente al personale della Caritas, ai centri di consulenza e agli operatori pastorali, lodando tutti coloro che vi lavorano per il loro alto impegno personale. “State facendo tanti e preziosi atti di solidarietà nella nostra società. Vi auguriamo che la buona novella dell’Incarnazione di Dio vi dia il coraggio e la forza per continuare ad essere lì per le persone che hanno bisogno del vostro aiuto”. Secondo i presuli, “per il bene della nostra salute è necessaria una buona dose di solidarietà, autodisciplina, rassegnazione e disponibilità a celebrare il Natale quest’anno in modo diverso da quello a cui siamo abituati, nella preoccupazione e nella responsabilità reciproca”. Nella lettera c’è una presa di coscienza di chi ha maggiori necessità d’aiuto: “Sono i bambini e i giovani che non possono incontrare i loro amici nel solito modo. Soprattutto, però, sono già coloro che soffrono di solitudine, vecchiaia, stress fisico e psicologico dovuti a malattie, povertà, circostanze familiari difficili o senzatetto”.