Infanzia: Save the children, una video-lettera dei bambini al futuro che verrà

In Italia e nel mondo l’infanzia è stata fortemente colpita dalle conseguenze socio-economiche della pandemia, con il rischio di un incremento drammatico del numero dei minori che si troveranno a vivere in condizioni di povertà assoluta, che già prima della pandemia superava il milione. È una sorta di manifesto alla resilienza il video che Save the children dedica ai più piccoli, protagonisti e vittime silenziose delle conseguenze socio-economiche della pandemia. “Caro futuro” è l’esordio di un’immaginaria video-lettera all’anno che verrà, con la voce di una bambina. “Questo 2020 che si sta chiudendo è stato un anno difficile per tutti noi, ma ancora di più per i bambini – ha detto Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the children -. In Italia, molti di loro si sono dovuti confrontare per la prima volta con la paura, hanno vissuto sulla propria pelle disuguaglianze sociali o economiche profonde. Hanno dovuto affrontare un lutto o anche solo la distanza dagli affetti. La maggior parte ha dovuto allontanarsi dalla scuola, dai propri compagni, dai giochi. Un evento che, nei Paesi più poveri, è stato connotato per molti di loro dalla necessità di dover trovare un lavoro per sostenere la propria famiglia o dover abbandonare la scuola e vedere il proprio futuro compromesso per sempre. Non andare a scuola in molti posti del mondo significa, inoltre, rinunciare all’unico pasto nutriente della giornata, diventare più vulnerabili e per molte ragazze essere costrette a sposare un uomo molto più grande ancora in tenera età per non dover pesare sulle finanze familiari”.