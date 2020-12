Natale 2020: mons. Di Donna (Acerra), “a mezzanotte del 24 dicembre tutte le campane delle chiese suonino e tutte le famiglie preghino davanti al presepe”

Per “dare alla nostra gente un segno di gioia natalizia e di comunione”, il vescovo di Acerra, mons. Antonio Di Donna, chiede che “alla mezzanotte del 24 dicembre le campane di tutte le chiese della diocesi suonino a festa”.

Per il presule, “le campane suonate a festa, tutte nello stesso momento, non potranno che essere udite da tutti, in particolare da quelli che vivono la solitudine, la sofferenza e l’esperienza della malattia”.

In una lettera inviata a sacerdoti, religiosi e diaconi, mons. Di Donna “sarebbe anche bello che ogni famiglia, alla stessa ora, si incontri brevemente davanti al presepe, in preghiera”. E annuncia: “Io stesso mi collegherò a mezzanotte per una breve preghiera e lo svelamento del Bambino sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito della diocesi di Acerra”.