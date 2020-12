In considerazione delle nuove restrizioni adottate per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19, come comunicato dalla Prefettura della Casa Pontificia, il prossimo 25 dicembre, solennità del Natale del Signore, Papa Francesco pronuncerà il Messaggio natalizio e impartirà la benedizione “Urbi et Orbi” nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico vaticano. Nei giorni 26 e 27 dicembre 2020 e 1°, 3 e 6 gennaio 2021, la recita dell’Angelus avverrà nella Biblioteca.