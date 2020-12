Diocesi: Frosinone, la raccolta solidale della Caritas nei supermercati del territorio per l’Avvento di fraternità 2020

Sono circa cinquanta i supermercati che hanno ospitato la raccolta di generi alimentari e prodotti per l’igiene personale promossa dalla Caritas della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino all’interno delle iniziative per l’Avvento di fraternità 2020. Nell’ultimo fine settimana, negli esercizi commerciali di Frosinone, Ripi, Torrice, Pofi, Castro dei Volsci, Amaseno, Ceccano, Patrica, Ferentino, Monte San Giovanni Campano, i consumatori hanno trovato delle scatole con il logo della Caritas, che hanno potuto riempire con alimenti e generi per la pulizia destinati agli interventi di carità delle parrocchie. Le scatole potevano poi essere lasciate nei supermercati o consegnate direttamente alla parrocchia più vicina. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, la raccolta non è stata accompagnata dalla presenza di volontari della Caritas nei negozi, per evitare contatti ravvicinati e scambio di buste con i donatori. “Siamo sostenuti e incoraggiati dal nostro vescovo, mons. Ambrogio Spreafico, che ci ha invitato ad essere solleciti e solidali con coloro che hanno bussato alle porte delle nostre comunità in questo tempo di pandemia”, afferma il direttore della Caritas diocesana di Frosinone, Marco Toti. “Vogliamo perciò vivere questo Avvento di fraternità facendoci carico delle fatiche e sofferenze di molte famiglie della nostra terra, che vivono con maggiori difficoltà un tempo già molto insidioso”, conclude Toti.