Diocesi: mons. Lomanto (Siracusa), incontra i giornalisti. “Viviamo con fiducia e speranza questo momento di crisi”

“Viviamo con fiducia e speranza questo momento di crisi”. Lo ha detto il neo arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, ai giornalisti nel corso del tradizionale incontro che si è svolto, oggi, in arcivescovado. L’incontro quest’anno si è tenuto in modalità online.

All’incontro hanno partecipato il segretario dell’Assostampa di Siracusa Prospero Dente, il presidente provinciale dell’Ucsi di Siracusa Salvatore Di Salvo, che è anche componente della Giunta nazionale Ucsi, e il direttore del settimanale“Cammino, Orazio Mezzio. Un discorso, quello del pastore della chiesa siracusana, che contiene l’invito ad “accogliere la presenza di Gesù nella nostra vita e a farne il centro del nostro costruire. Bisogna andare avanti – ha detto Lomanto – con la gioia nel cuore, con lo sguardo rivolto verso Dio. La paura ci priva di tante cose e questa situazione ha piegato il cuore di tante persone, ma abbiamo riscoperto il nostro volerci bene e aiutarci. Adesso dobbiamo cambiare atteggiamento e vivere in maniera bella e sana la nostra vita”. A fine incontro il presidente provinciale dell’Ucsi, Di Salvo, e il segretario provinciale dell’Assostampa Dente hanno fatto dono del pane destinato alla Caritas di due parrocchie dell’arcidiocesi: la Caritas della Sacra Famiglia e quella della basilica santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa. “Il vero cambiamento, in questo Natale che ci apprestiamo a vivere, è riuscire a far tesoro dell’essenzialità che stiamo vivendo”, ha detto Di Salvo.