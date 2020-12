Coronavirus Covid-19: Commissione Ue, scoraggiare i viaggi da e per il Regno Unito. Approccio coordinato in sede europea

Fino alla fine di dicembre, le norme sulla libera circolazione si applicano ancora al Regno Unito. Ciò significa che “in linea di principio” i Paesi Ue non dovrebbero rifiutare l’ingresso alle persone in arrivo dal Regno Unito. Lo dice oggi la Commissione europea in una raccomandazione “sull’approccio coordinato dell’Ue ai viaggi e ai trasporti in risposta alla nuova variante del coronavirus”. Però, “alla luce del principio di precauzione, tutti i viaggi non essenziali da e verso il Regno Unito dovrebbero essere scoraggiati fino a nuovo avviso”, dice sempre la Commissione, escludendo tuttavia i cittadini che tornano nel loro Paese di residenza e che “dovrebbero essere esentati da ulteriori restrizioni temporanee a condizione che siano sottoposti a un test o quarantena”. Eccezione nell’eccezione sono i viaggiatori “con una funzione essenziale” (ad esempio, personale medico), che dovranno sottoporsi a un test rapido prima di partire ma evitare la quarantena. Altra eccezione vale per il personale addetto ai trasporti, all’interno dell’Ue: esentato da qualsiasi divieto di viaggio, ma, se richiesto, dovrà sottoporsi a tampone rapido, senza creare “interruzioni del trasporto”. Poiché bisogna garantire i viaggi essenziali e i ritorni a casa “qualsiasi divieto di volo o treno, dovrebbe essere sospeso”, sottolinea Bruxelles e “i flussi di merci devono continuare ininterrotti”.

Sono da intensificare invece gli sforzi di tracciamento e identificazione dei casi della nuova variante. Dal 1° gennaio 2021 cambierà tutto e il Regno Unito diventerà un Paese terzo: in linea di principio solo i “viaggi essenziali” potranno funzionare, a meno che il Consiglio Ue non inserisca la Gran Bretagna nella lista di Paesi terzi esentati dalle restrizioni. In ogni caso i cittadini Ue che vivono nel Regno Unito e viceversa dovranno poter continuare a viaggiare.