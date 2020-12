Carceri: Ramonda (Apg23), “bene istituzione di un Fondo per impedire che i bambini scontino la pena rinchiusi con le loro madri”

“Plaudiamo alla prevista istituzione del Fondo ministeriale che dispone risorse finanziarie per impedire ai bambini di continuare a scontare la pena in carcere con le proprie madri. È fondamentale proporre alle mamme con figli di essere accolte presso vere case famiglia e, laddove questo sia impraticabile per le loro mamme, si liberino questi bambini con il collocamento presso parenti idonei o famiglie affidatarie”. Lo dichiara Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23), in merito all’approvazione dell’emendamento alla legge di Bilancio, proposto dai deputati Alfredo Bazoli e Paolo Siani, che prevede il finanziamento di strutture alternative per detenuti con figli al seguito.

La Comunità Papa Giovanni XXIII già lo scorso aprile aveva presentato al ministro della Giustizia il proprio contributo per una riforma della legislazione in merito. Sin dal 2012 si è resa disponibile ad accogliere tutti i bambini presenti nelle carceri italiane.