Natale 2020: “L’Uomo sulla Terra” e Museo San Rocco, a Trapani l’evento “Ora Luce”

Dal 20 al 27 dicembre a Trapani l’associazione “L’Uomo sulla Terra”, fondata ad Erice da Marco Papa, e il Museo San Rocco, patrocinati dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, dalla curia di Trapani e dalla curia di Sessa Aurunca, presentano l’evento “Ora Luce”.

Andrea Aquilanti e Marco Papa, dopo l’evento “Il Risorto Che Unisce”, avvenuto a Pasqua, propongono una seconda opera, affrontando questa volta il Natale e i valori umani.

In una della cave di marmo del comune di Custonaci, verrà rappresentata la nascita di Gesù, con un evento che sarà trasmesso, attraverso un video, in diretta on line su diverse piattaforme internazionali. “Nel video – spiega una nota -, in un angolo formato da pareti e da un pavimento di marmo, compare un disegno in grafite, che accenna a un paesaggio. Dentro questa ambientazione si vedono segni tangibili di una avvenuta esplosione, schegge e frammenti di diversi oggetti, che Marco Papa chiama ‘il Tutto’. Contemporaneamente una videoproiezione di Andrea Aquilanti in cui il vento è protagonista, genera movimenti e dissolvenze di nuvole, rami, vegetazione e volo di uccelli”.

In realtà, chiarisce la nota, “questa situazione visiva è stata creata da una precedente esplosione squarciante, avvenuta all’interno di una scultura creata da Marco Papa, ovvero un Gesù Bambino adagiato su una culla di spine, come la corona della sua passione, perché – come dice la teologia orientale – sono la stessa Pasqua, quella dell’incarnazione e quella della Risurrezione. L’esplosione è stata registrata e, con un successivo montaggio a ritroso, permette di ricreare l’integrità della scultura. Attraverso questo artificio ad un certo punto del video, gli oggetti frantumati visti all’inizio, si vanno ricomponendo, tornano integri e concretizzano la bianca scultura del Neonato, che, in questo modo appare come l’esito di un misterioso passaggio dal caos alla bellezza di un Cosmo rinnovato”.

Con la nascita di Gesù Bambino, “si celebra infatti la nuova creazione e l’inizio della storia dell’uomo, attraverso l’uomo più importante del mondo, il Figlio di Dio”, conclude la nota.