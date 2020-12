Italiani in Francia: udienza privata del Papa con Paolo Celi

Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata Paolo Celi, presidente di Amitié France Italie e di Fondimmo, e la moglie Valentina. Al Santo Padre hanno trasmesso i sentimenti di gratitudine e affetto di tutti gli italiani di Francia. “Un onore, un immensa gioia e emozione. Un’occasione anche per gli auguri di Natale con la condivisione del tradizionale Panettone”, commenta Celi. Dopo l’incontro con Papa Francesco, i coniugi Celi sono stati ricevuti dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato, al quale anche hanno espresso la stima e la considerazione degli associati di Amitié. “Abbiamo parlato di Francia, di Nizza e di noi immigrati italiani e franco-italiani, che siamo molto numerosi, con l’auspicio di portarli in Vaticano quando sarà possibile”, ha riferito Celi sottolineando che è stato espresso l’augurio di fare in Francia un evento sull’enciclica “Fratelli tutti”, il cui messaggio è molto sentito dalla comunità italo-francese. Nell’occasione il cardinale ha conferito a Celi una medaglia vaticana.