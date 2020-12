Natale 2020: Castellaneta, al via l’iniziativa social #NasciquiGesù promossa da Ucs e periodico “Adesso”

“In attesa del Natale facciamo spazio al Signore”. Con queste parole il vescovo di Castellaneta, mons. Claudio Maniago, ha dato il via ad una iniziativa social per prepararsi al Natale dando nuovamente al protagonista di questa festa il ruolo che gli spetta. “Negli ultimi tempi, infatti, si è molto discusso sull’orario della Messa di Natale, ma occorre tenere presente anche il testo evangelico di Luca in cui si legge che ‘non c’era posto per loro nell’alloggio’. E allora, tutti possono fare spazio al Signore presentando il proprio presepe reale o simbolico e offrire la propria disponibilità ad accogliere il Signore nella propria casa e nella propria storia: #NasciquiGesù”, si legge in una nota dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali (Ucs) di Castellaneta.

“È un modo creativo per scambiarsi gli auguri e per far giungere un messaggio di gioia superando la distanza necessaria in questo momento storico particolare”, chiarisce la nota. È possibile partecipare a “questa iniziativa di accoglienza del Signore” in vari modi: sui social Instagram e Facebook è possibile inviare una storia con l’hashtag #NasciquiGesù e taggare/menzionare il periodico diocesano Adesso @adessocastellaneta il quale inserirà nella sua storia le storie di tutti i partecipanti.

Può partecipare anche chi non possiede un profilo social: potrà inviare una foto o un video del proprio presepe con gli auguri attraverso un messaggio vocale attraverso Whatsapp al numero della redazione: 3517665433.