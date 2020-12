Ue: risposta alla pandemia. Von der Leyen, Sassoli e Merkel firmano la “dichiarazione comune sulle priorità legislative 2021″

Oggi la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e la cancelliera Angela Merkel, a nome della presidenza del Consiglio, hanno firmato la “dichiarazione comune sulle priorità legislative” per il 2021. La dichiarazione, spiega una nota, “concretizza l’impegno delle tre istituzioni ad adottare rapidamente le proposte legislative necessarie per guidare la ripresa dell’Ue dalla pandemia di Covid-19, cogliendo nel contempo le opportunità della transizione climatica e della transizione digitale”. I tre presidenti hanno inoltre firmato per la prima volta conclusioni comuni sugli “obiettivi e le priorità politiche per il periodo 2020-2024”, decidendo di realizzare “un’agenda politica e legislativa ambiziosa per la ripresa e il rilancio fino al 2024”. La presidente della Commissione Von der Leyen ha dichiarato: “Questi accordi comuni dimostrano la determinazione dell’Unione a lavorare insieme per salvaguardare la salute e l’occupazione dei nostri cittadini in tutta Europa. L’Europa ha bisogno di una ripresa sostenibile che vada a beneficio di tutti e migliori la nostra capacità di rispondere alle crisi sanitarie. È giunto il momento di passare all’attuazione”.