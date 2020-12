Caritas Ambrosiana: volontariato in smart working con meglioquesto.it. Contact center per la solidarietà. Aperte le candidature

“Rimanere vicini alle persone anche in una situazione nuova come quella attuale”: nasce con questo spirito la nuova collaborazione tra Caritas Ambrosiana e Meglioquesto.it, il portale digitale del Gruppo Aqr. Un contact center di volontari in smart working – spiega un comunicato – che opereranno attraverso la piattaforma Meglioquesto da gennaio gestirà la raccolta di donazioni destinate ai fondi di aiuto di Caritas Ambrosiana. “L’iniziativa consente di attivare una nuova rete di volontari senza la necessità di contatti e spostamenti e questo grazie alle competenze e risorse della piattaforma digitale che permette di raggiungere i donatori che prima utilizzavano canali off-line. L’obiettivo è incentivare la raccolta spostandola sul digitale, potenziandola, considerato che i prossimi mesi si annunciano ancora più difficili dal punto di vista economico e sociale”. Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, dichiara: “La solidarietà si può esprimere in tanti modi. Uno di questi è la donazione. Questa iniziativa ci aiuterà a far sentire i nostri sostenitori parte di un progetto condiviso, aumenterà la consapevolezza e la trasparenza. Obiettivi che raggiungeremo proprio affidandoci alla tecnologia che può diventare uno strumento di umanizzazione, se impiegata per il bene comune. Una delle tante sfide del mondo contemporaneo che la pandemia ci costringe ad affrontare con ancora maggiore urgenza”. Il Gruppo Aqr metterà a disposizione la tecnologia del proprio portale meglioquesto.it per consentire ai volontari di Caritas Ambrosiana di gestire in smart working le donazioni che potranno essere di natura economica per i privati e includere donazioni di beni per le aziende. I personal angel di meglioquesto.it si occuperanno inoltre di formare i volontari che dovranno gestire le chiamate.

Dice Felice Saladini, presidente del Gruppo Aqr: “Si tratta di un passo importante che mette competenze e risorse tecniche digitali al servizio della solidarietà. Sentiamo forte la responsabilità di fare cose concrete. In Caritas Ambrosiana abbiamo trovato il partner ideale a cui mettere a disposizione la nostra tecnologia e le nostre professionalità”. Ogni volontario lavorerà in smart working. Per candidarsi, occorrerà prese compilare il form sul proprio sito https://noisiamo.caritasambrosiana.it/. A inizio anno si terrà la formazione dei volontari in remoto e il servizio sarà attivato l’ultima settimana del mese di gennaio.